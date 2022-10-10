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    Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na gidiyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, 11-14 Ekim tarihleri arasında Washington'da G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacağı bilgisi verildi.
    • 10.10.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:05
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    Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na gidiyor

    Washington'da 11-14 Ekim'de G20 Maliye Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye'nin üye olduğu topluluktaki gündemi takip etmek üzere de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki bir heyet toplantıya katılacak.

    Bir dizi toplantıya katılınacak

    Türk heyeti, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.

    Türkiye'nin ekonomik politikası katılımcılara aktarılacak

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle paylaşılacak.

    Nureddin Nebati'nin gündemi çok yoğun

    AA'nın haberine göre, Bakan Nebati, 11-14 Ekim dönemini kapsayan Washington ziyareti sırasında, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın yanı sıra uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.

    Nureddin Nebati

    İkili görüşmeler yapılacak

    Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek olan Nebati, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.


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