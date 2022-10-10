Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, 11-14 Ekim tarihleri arasında Washington'da G20 Maliye Bakanları Toplantısı'na katılacağı bilgisi verildi.

Washington'da 11-14 Ekim'de G20 Maliye Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye'nin üye olduğu topluluktaki gündemi takip etmek üzere de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki bir heyet toplantıya katılacak.

Bir dizi toplantıya katılınacak

Türk heyeti, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.

Türkiye'nin ekonomik politikası katılımcılara aktarılacak

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle paylaşılacak.

Nureddin Nebati'nin gündemi çok yoğun

AA'nın haberine göre, Bakan Nebati, 11-14 Ekim dönemini kapsayan Washington ziyareti sırasında, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın yanı sıra uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.

İkili görüşmeler yapılacak

Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek olan Nebati, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.