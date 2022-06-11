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    Nureddin Nebati, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep Valisi Davut Gül'e makamında yaptığı ziyaretini Twitter adresinden paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:42
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    Nureddin Nebati, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti

    Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası İş Forumu (IBF), 2. Türk-Arap İş Zirvesi nedeniyle Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

    "Gaziantep'teki projeler hakkında detaylı bilgi aldık"

    Bakan Nebati, ziyaretle ilgili Twitter hesabından bilgi paylaşarak "Gaziantep ilimizde tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında detaylı bilgiler aldık.  Sayın Valimize çalışmalarında başarılar dilerim." mesajını paylaştı.

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati


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