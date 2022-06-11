Nureddin Nebati: GES'te asgari getiri yüzde 23,04 olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gaziantep'te katıldığı programda Türk Lirası'nı güçlendirmek için atılan GES ile ilgili adımdaki getiri oranını kamuoyuna duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Para Sohbetleri'nde ekonomide atılan yeni adımlarla birlikte Gelire Endeksli Senet (GES) sistemini aktardı.

"GES ihraç edilecek"

Bakan Nebati, "Bazı ilave adımları uygulamaya alıyoruz. 20 Aralık'tan bu yana uygulanmakta olan KKM'ye ilave gelire endeksli senetlerin ihraç edileceğini de duyurduk." dilerek sistemin detaylarını aktardı.

"GES'te asgari getiri getiri yüzde 23,04 olacak"

Bakan Nebati, GES'in getirisi ile ilgili konuya da bu toplantıda açıklık getirerek, "GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak. Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak. GES'te asgari getiri garantisi olacaktır. Yıllık bileşik getiri asgari yüzde 23.04 olacak. GES'lere konu olan KİT'lere aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sağlayacak. Tüketici kredilerinin aşırı artıp istenmeyen alanlarda kullanılmasını önlüyoruz. Gelire endeksli senetler bireysel yatırımcıya olacak.

Talepler 15 Haziran'da toplanacak

15 Haziran'da talep toplanmaya başlanacak. Ekonomi sisteminde üretim, ihracat ve istihdam politikasına devam." diyerek sistemde merak edilenlere ışık tuttu.