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    Nureddin Nebati'den gurbetçi Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yurt dışında çalışan işçilere gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmalarının hızlandırılacağını bildirdi.
    • 25.08.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:18
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    Nureddin Nebati'den gurbetçi Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden, dün gerçekleştirilen "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde dile getirilen yurt dışında çalışan işçilerin vergi problemine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

    "Yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi çalışmaları sürüyor"

    Bakan Nebati paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde geçtiğimiz aylarda gündemimize aldığımız 'yurt dışında çalışan işçilerimize gelir vergisi istisnası getirilmesi' hususundaki çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hızlandırarak firmalarımızın ve insanımızın önünü açacağız." ifadelerine yer verildi.

    Nureddin Nebati


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