Nureddin Nebati: Hazine desteği ile hane başına 4 bin liralık sübvansiyon

Nureddin Nebati: Hazine desteği ile hane başına 4 bin liralık sübvansiyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'dan yayınladığı mesajında Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uygulandığını ve desteklerin devam edeceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Hazine sübvansiyonlarının miktarı düşecek"



Bakan Nebati, enerjide vatandaşın fatura yükünü hafifletmek için destek yapıldığını, desteğin devam edeceğini ancak bulunan rezervden sonra yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle birlikte Hazine sübvansiyonlarının miktarının da düşeceğini belirtti.

"Enerji maliyetlerini vatandaşa yansıtmamak için çalışıldı"

Bakan Nebati, yayınladığı mesajda küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarlara mümkün olduğunca yansıtmamak için çalışıldığını belirtti.

"Toplamda 81 milyar liralık Hazine desteği sağlandı"

"2021 yılında doğalgazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık. Yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek.

Dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz



Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır."