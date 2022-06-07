Nureddin Nebati, hazine nakit dengesi mayıs ayı verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 316 milyar 479 milyon lira, nakit giderleri 167 milyar 246 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 151 milyar 637 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı denge ise 164 milyar 842 milyon lira fazla verdi. Mayıs ayında nakit dengesinde 149 milyar 233 milyon liralık fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 405 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 271 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 178 milyar 327 milyon lira artış görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"149,2 milyar TL fazla vermiştir"

"Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan hazine nakit dengesi mayıs ayında 149,2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

"Sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."



