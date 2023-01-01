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Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz

Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yayınladığı mesajda bundan sonraki süreçte de Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam edileceğini aktardı.