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    Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yayınladığı mesajda bundan sonraki süreçte de Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam edileceğini aktardı.
    • 01.01.2023 - 13:11
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 13:17
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    Nureddin Nebati: Hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da yayınladığı mesajında 2022 yılının aralık ayında çalışmalara yoğun mesai ayırdıklarını ve bu yoğunlukta çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

    "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalışacağız"

    Bakan Nebati bir mesaj yayınlayarak "Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." dedi.

    Nureddin Nebati


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