Nureddin Nebati: Hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez

Nureddin Nebati: Hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez

AK Parti'nin 20 yıllık hizmetlerini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'de kimsenin bu süreçte enflasyon altında ezilmekten şikayet edemeyeceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kastamonu'da çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulundu.

Nebati burada AK Parti İl Teşkilatı'nca Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programına katıldı.

Burada konuşan Nebati, AK Parti olarak eser ve hizmet siyasetinden asla ödün vermediklerini belirterek, iktidarları döneminde sağlıktan eğitime, ulaştırmadan konuta birçok alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

"Hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez"

Nebati, "Biz yerliyiz. kalbimiz, ruhumuz, bedenimiz, zihnimiz, hedefimiz, misyonumuz hepsi yerli. Bu ülke için çalışıyoruz, eser hizmeti için çalışıyoruz.

Elimizden gelen her gayreti ortaya koyuyoruz. Dünya bir krizle karşı karşıya kaldığında bu krizin üstünden gelecek her türlü enstrümanı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.

20 yıldır bu ülkede hiç ama hiç kimse 'Beni enflasyonun altında ezdirdiler', 'Beni doktorsuz bıraktılar', 'Benim çocuğumu kitapsız bıraktılar' diyemez.

Nureddin Nebati: Hiç kimse beni enflasyona ezdirdiler diyemez VİDEO

"Sorunların üzerinden geçe geçe geliyoruz"

Türkiye sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde AK Parti iktidarında 20 yıldır her türlü özveri ile gayret eden bu kadrolarını taşıdı.

Bu kadrolar da efendi olmak için değil, hizmet etmek için geldim diyen kadrolar. Hizmete ve çalışmakya devam edeceğiz ve çok şükür Elhamdulillah sorunların üzerinden geçe geçe geliyoruz." diye konuştu.