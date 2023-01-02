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    Nureddin Nebati: İhracatta rekorlar kırmayı sürdüreceğiz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ihracat rakamlarını aktaran bir mesaj paylaşarak, ihracatta rekorlar kırmaya devam edileceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 13:21
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 13:54
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    Nureddin Nebati: İhracatta rekorlar kırmayı sürdüreceğiz

    Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı, geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    İhracat verilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlenlediği bir törenle açıkladı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, ihracat verilerinin açıklanmasının ardından,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardığı, Türkiye'nin aralık ayı ve 2022 yılına ait ihracat rakamlarına ait öne çıkan konuları Twitter adresinden paylaştı.

    Bakan Nebati, paylaşımlarda ihracat verilerini öne çıkararak, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatta rekorlar kırmayı sürdüreceğiz. Dünyadaki zorlu koşullar altında ülkemiz büyümede lider ülkeler arasına adını yazdırmıştır. Ülkemiz 2022 için öngörülen yüzde 5’lik büyüme ile ortalamanın çok ötesinde bir performansı ortaya koymaktadır." dedi.

    ihracat

    "İhracatımızı tam 7 kat artırdık"

    Nebati'nin paylaşmındaki ihracat detayları şöyle sıralandı:

    • Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı tam 7 kat artırdık.
    • Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır.
    • Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk.
    • Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu.

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