Nureddin Nebati: İhracatta rekorlar kırmayı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ihracat rakamlarını aktaran bir mesaj paylaşarak, ihracatta rekorlar kırmaya devam edileceğini belirtti.

Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı, geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracat verilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlenlediği bir törenle açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, ihracat verilerinin açıklanmasının ardından,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardığı, Türkiye'nin aralık ayı ve 2022 yılına ait ihracat rakamlarına ait öne çıkan konuları Twitter adresinden paylaştı.

Bakan Nebati, paylaşımlarda ihracat verilerini öne çıkararak, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ihracatta rekorlar kırmayı sürdüreceğiz. Dünyadaki zorlu koşullar altında ülkemiz büyümede lider ülkeler arasına adını yazdırmıştır. Ülkemiz 2022 için öngörülen yüzde 5’lik büyüme ile ortalamanın çok ötesinde bir performansı ortaya koymaktadır." dedi.





"İhracatımızı tam 7 kat artırdık"



Nebati'nin paylaşmındaki ihracat detayları şöyle sıralandı: