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    Nureddin Nebati ile İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldiklerini duyurdu.
    • 28.11.2022 - 09:40
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    Nureddin Nebati ile İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser görüştü

    İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı bugün başlıyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı öncesindeki bir buluşma ile ilgili bilgi paylaştı.

    Görüşme, 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle ile gerçekleşti

    Bakan Nebati, paylaştığı mesajda "28-29 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sn. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldik." açıklamasını yaptı.

    Nureddin Nebati


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