Nureddin Nebati, iş dünyası ile temaslara devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yoğun mevzuat çalışmalarına ve yurt dışı temaslarına ara verdiği zamanlarda yurt içinde iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geliyor.

Hükümet politikaları, gerçekçi olması ve sahada karşılık bulması açısından piyasaların nabzını tutarak oluşturuluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu amaç doğrultusunda İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yetkilileri ile görüştü.

"İstihdama ve üretime katkı sağlayacak adımlar ele alındı"



Bakan Nebati, görüşmelere ait bilgileri Twitter adresinden paylaştı:

"İTO Başkanı Sekib Avdagic ve beraberindeki İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulamaya aldığımız politika setimiz ile istihdama ve üretime katkı sağlayacak adımları detaylıca ele aldık." dedi.

"Sektör odaklı görüşmelerimize devam edeceğiz"

Nebati TÜROFED ile ilgili buluşma için de farklı bir paylaşımında "Sektör odaklı görüşmelerimizi bugün de gerek cari işlemler dengesine gerekse istihdama katkı sağlayan turizm sektörünün değerli temsilcilerinden biri olan TÜROFED’in yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek sürdürdük." diyerek, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerimizle istişare odaklı görüşmelerimize devam edileceğinin altını çizdi.