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    Nureddin Nebati, iş dünyası ile temaslarını sürdürüyor

    Bakan Nureddin Nebati, iş dünyası ile görüşmelerine devam ederken bu kez TİM'in yeni başkanı Mustafa Gültepe ile bir araya geldi.
    • 27.06.2022 - 18:07
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    Nureddin Nebati, iş dünyası ile temaslarını sürdürüyor

    Göreve yeni başlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.

    Görüşmede, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar ile son dönemde devreye alınan uygulamaların değerlendirildiği belirtildi.

    "Son dönemde devreye alınan uygulamaları değerlendirdik"

    Konu ile ilgili Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
    Yapılan açıklamada, "Görevine yeni başlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve değerli yönetim kurulu üyeleri ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımlar ile son dönemde devreye alınan uygulamaları değerlendirdik.’’ denildi.

    Nureddin Nebati, iş dünyası ile temaslarını sürdürüyor #1

    Nureddin Nebati, iş dünyası ile temaslarını sürdürüyor #2

    Nureddin Nebati, iş dünyası ile temaslarını sürdürüyor #3

    Nureddin Nebati, iş dünyası ile temaslarını sürdürüyor #4


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