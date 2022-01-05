Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcilerini kabule başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bakanlık'ta iş dünyasının temsilcilerini kabul etmeye başlayarak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmaya açtı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmeleri ekonomiyi oluşturan aktörlerle istişare etmek amacı ile sektör temsilcileri ile bir ayaya gelecek.

Bakan Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

Bugün toplantılarına katılarak ekonomiyi değerlendiren ve yaptığı konuşmayla MÜSİAD'ın çalışmalarına değinen Nebati, aynı gün içinde MÜSİAD ile ikinci kez bir araya gelmiş oldu.

İSTİŞAREYE DAYALI KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA HAREKET EDİLECEK

Görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.

İŞ DÜNYASI TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.

BUGÜN TOBB'LA DA GÖRÜŞÜLECEK

Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.