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    Nureddin Nebati, iş insanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor

    Bakan Nureddin Nebati, gıda ve perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek, görüşmeye ait bilgileri paylaştı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 09:57
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    Nureddin Nebati, iş insanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Yüksek İstişare Toplantısı'na katılarak, gıda ve perakende sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

    GIDA VE PERAKENDE TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK SÖZÜ

    Bakan Nebati, Twitter hesabından, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldikleri toplantıda, "Birlikten Berekete, Kazanan Türkiye" kampanyasına tam destek sözü aldıklarını paylaştı.

    Nureddin Nebati

    "İŞ DÜNYASİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

    Bakan Nebati diğer mesajında "Bugün MÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'na katılım sağlayarak, güncel ekonomik konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. İş dünyası ile görüşmelerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati


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