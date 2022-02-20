Nureddin Nebati, İsmet Uçma anma programına katıldı

Bakan Nureddin Nebati, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 7. Üsküdar Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen İsmet Uçma anma programında konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merhum AK Parti Kurucu Üyesi ve İstanbul Milletvekili İsmet Uçma anma toplantısında konuştu. Ardından fuarı gezen Nebati, okurları için yazarı olduğu kitabı imzaladı.

"İSMET UÇMA İLE BİRLİKTE MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTIK"

Anma toplantısında İsmet Uçma ile birlikte milletvekilliği yaptıklarını anımsatan Nebati, şunları kaydetti: "İsmet Uçma ağabey çok derin sohbetleri olan, kadirşinas bir mütefekkirdi. Bize hep umut verdi. Ümitvar bir duruşu vardı. Bugün onu bir kitap fuarında anıyoruz. Çünkü kitap demek, eser demektir. Yayınevinin ismi İşaret Yayınları'ydı. Doğruluğu, güzelliği, hakkı, adaleti ve düşünmeyi işaret ediyorduk. O hedefe doğru yürürken asla geri adım atmadık. İsmet Uçma ağabey, duruşundan asla taviz vermedi ve duruşu bizlere örnek teşkil etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin her tarafında İsmet ağabeyin saygın duruşu vardı. İsmet Uçma ağabeyimizi özlüyoruz. Eserlerini, kitaplarını, düşüncelerini, duruşunu örnek olarak alıyor ve Anadolu'nun şiarı olan bir isim olarak kendisini saygıyla anıyoruz. Rabbim cennetinde buluştursun."





BAKAN NEBATİ, FUARDA KENDİ KİTABINI İMZALADI

Nureddin Nebati, anma programının ardından fuarda stantları ziyaret edip kitapseverler ile buluştu. Nebati, İşaret Yayınları standında "Hakim Parti Sistemi ve Türkiye'nin İlk Hakim Partisi Olarak AK Parti" isimli kitabını imzaladı.