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    Nureddin Nebati, İSO heyetiyle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonominin katmanlarını temsil eden kurumlarla istişare etmeye devam ediyor.
    • 20.12.2022 - 15:56
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    Nureddin Nebati, İSO heyetiyle bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası (İSO) yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda selektif kredi politikası çerçevesinde son dönemde devreye aldıkları finansman imkanını değerlendirdi.

    AA'nın haberine göre Nebati, Twitter'den yaptığı paylaşımda, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    "Üretim potansiyelini artıran adımlar devam edecek"

    Bakan Nebati, finansman imkanınları başta olmak üzere yatırımı, istihdamı, ihracatı ve ülkenin üretim potansiyelini artırıcı adımları uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

    Nureddin Nebati


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