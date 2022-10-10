Nureddin Nebati: İşsizlik oranını tek haneli seviyelere indirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 9,6'ya gerileyen işsizlik oranı değerlendirirken, yeni ekonomi modeli sayesinde Türkiye'nin dünya ekonomisinden pozitif ayrıştığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı.

0,4 puanlık düşüşle 9,6'ya gerileyen işsizlik oranı, uzun zaman sonra ilk kez tek haneye indi.

Bu kapsamda verilere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk değerlendirme geldi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uyguladığı yeni ekonomi modeli sayesinde bu başarıya ulaşıldığını belirtti.

"Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışıyoruz"

Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz.

2022 Ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son bir yılda olmak üzere, sağladığımız istihdam artışı son iki yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır.

"2014 Mart ayından bu yana en düşük seviye"



Bu suretle, işsizlik oranı ağustos ayında, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6’ya gerilemiş ve 2014 Mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir.

Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam artış eğilimini uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz."