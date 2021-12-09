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    Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 12:15
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    Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle buluşacak

    Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

    Nureddin Nebati görevi Lütfi Elvan'dan devraldı.

    Bakan Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için bugün TBMM'de mesai yapıyor.

    CUMARTESİ İŞ DÜNYASI İLE GÖRÜŞECEK

    Nebati, burada basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

    Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah." diye cevap verdi.

    Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle buluşacak VİDEO

    ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

    Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

    Nureddin Nebati, İstanbul da iş dünyası temsilcileriyle buluşacak #1

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