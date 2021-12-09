Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı.

Nureddin Nebati görevi Lütfi Elvan'dan devraldı.

Bakan Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için bugün TBMM'de mesai yapıyor.

CUMARTESİ İŞ DÜNYASI İLE GÖRÜŞECEK

Nebati, burada basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah." diye cevap verdi.

Nureddin Nebati, İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle buluşacak VİDEO



ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.