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    Nureddin Nebati: İstihdamda çok ciddi artış kaydettik

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı toplantıda Türk ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak istihdamda çok ciddi artış kaydedildiğini aktardı.
    • 10.08.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:59
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    Nureddin Nebati: İstihdamda çok ciddi artış kaydettik

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye" programına katıldı.

    Bakan Nebati, programı kapsamında STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları, kanaat önderleri ile buluşma ve istişare gerçekleştirdi.

    "İkinci çeyreğine ilişkin göstergeler güçlü ve dengeli büyümeye işaret ediyor"

    İçinde bulunulan yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergelerin güçlü ve dengeli büyümeye işaret ettiğini belirten Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

    "Salgının en şiddetli dönemine kıyasla yaklaşık 5,5 milyon kişilik bir istihdam artışı kaydederek 2022 yılı Haziran itibarıyla toplam istihdamımız 30,9 milyon kişiye yükseldi.

    Her ay Cumhuriyet tarihimizin yeni ihracat rekorlarını kırıyoruz

    İhracattaki güçlü performansımız 2022 yılında devam etmiş, 250 milyar dolar sınırına dayanmıştır. Hemen her ay Cumhuriyet tarihimizin yeni ihracat rekorlarını kırmayı sürdürüyoruz.

    Turizm güçlü bir performans sergiliyor

    Ülkemiz turizm gelirlerindeki toparlanma bakımından da diğer ülkelerden pozitif ayrışmış, Rusya-Ukrayna Savaşına rağmen güçlü bir performans sergilemeye devam edebilmiştir.

    Türkiye adeta tam yol ilerliyor

    Tablo apaçık ortada. Tüm küresel olumsuzluklara rağmen üretimde, büyümede, istihdam ve ihracat artışında Türkiye adeta tam yol ilerliyor. Ekonomimiz çok şükür sağlıklı ve sağlam.

    Enerji seferberliği ilan edildi

    Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yakın dönemde ülkemiz adeta bir enerji seferberliği ilan etmiş durumdadır. Akkuyu Santrali, Karadeniz Doğalgazı, yenilenebilir enerji yatırımlarına ek olarak dün itibarıyla Abdülhamid Han sondaj gemimiz de devreye alınmıştır.

    Petrol fiyatlarının eski yüksek seviyelerine gelmeyeceğini umuyoruz

    Enflasyonla mücadeleye karşı uyguladığımız vergi indirimleri ile bu yıl 250 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz. Umuyoruz ki petrol fiyatları eski yüksek seviyelerine gelmez, fiyatlardaki sakinleşmenin devamını umuyoruz."

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    (AYRINTILAR GELİYOR)


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