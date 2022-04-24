Küresel sorunların ekonomimize nasıl yansıdığını bildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İTO İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Bakan Nebati'nin gündeminde enflasyon, küresel ekonomi ve Türk ekonomisi vardı.

"Bugün güllük gülistanlık dünyayla karşı karşıya olmadığımızı biliyoruz" diyen Nebati, problemlerin ne olduğunu bildiklerini ve bunun için stratejik hamlelerin atıldığını belirtti.

"Biz problemleri yok saymıyoruz"

Nebati, "Küresel ölçekte yaşanan sorunların farklı şekillerde ülkemize yansıdığını biliyoruz. Tüm bu sorunların bizim için türlü fırsat ve imkanlar barındığını görecek ferasete sahibiz. Biz problemleri yok saymıyoruz. Halının altına süpürme niyetimiz yok. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz. Stratejik hamleler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Kötümserler karamsarlık borazanını öttürmeye devam etsinler. Bizim iyimserliğimiz onlara da yeter.

Nureddin Nebati, İTO İş Dünyası Buluşması'nda konuştu VİDEO

"Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütürüz"

Bizim özgüvenimizin altı kesinlikle boş değil. Kimsenin en ufak bir endişesi dahi olmasın. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, yolumuzdan hedefimizden sapmayız." dedi.

"Her oturumun en önemli maddesi enflasyondu"

Bakan Nebati'nin konuşmalarından satır başları;

"Dünya Bankası ve IMF toplantıları için Washington'daydık. Çok yoğun toplantılar serisini gerçekleştirdik ve evimize döndük. Konuşulan şeyler aynı şeyler. Bugün küresel ekonominin dalgalı seyrettiği dönemden geçiyoruz. Dünya salgının oluşturduğu ekonomik tahribatı onarmaya çalışırken Enflasyon küresel problem olarak ortaya çıktı. Her oturumun en önemli maddesi enflasyondu. Tüm dünyada bunu konuşacağız. Enerji ve gıda olmak üzere artışlar oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 1 oranında düşürmüş yöne doğru kaydı. BM, 2022 büyüme tahminlerini 3,6'dan 2,6'ya düşürdüğünü açıkladı.

"En yüksek ihracat rakamlarına ulaştık"

Merkez bankalarının para politikasında sıkılaştırmaya girmesi bu durum gelişen ekonomilerde borçlanma maliyetlerini artırıyor. Savaş ve tedarik zinciri kaynaklı arz yönlü baskılar ve yavaşlayan küresel büyüme ülkelerin risk primi artmasına tezatına sebep oluyor. Savaş Rusya ve Ukrayna'ya ihracatımızı olumsuz etkilemiş oluyor. Dolayısıyla etkisi sınırlı. Her ay her yıl inşallah ihracatımızdaki rekorları açıklamaya devam edeceğiz. Türkiye olarak ihracata sağlamış olduğumuz pazar ve alternatifler üretmekte, yeni modeller geliştirmekte ve bu sayede güçlüklerden kurtulmuş oluyoruz. En yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı 2013 yılında yüzde 73.5 seviyesinde, bu yılın mart ayının yıllıklandırılmış oranı yüzde 98.2 seviyesine geliyor. Enerji hariç ihracat-ithalat dengelenmiş durumda. Bizim karşı karşıya kaldığımız şey şu. İthal ettiğimiz enerjinin maliyeti bizdeki dengeyi bozuyor. Bu dengeyi ihracatı daha fazla artırarak, turizmdeki olumlu gelişmeler sayesinde etkilerini en aza getirmiş olacağız.





"Turizmde kayda değer pazar çeşitliliğine sahibiz"

Turizm alanında kayda değer pazar çeşitliliğine sahibiz. Rusya ve Ukrayna'dan oldukça yüksek ziyaretçi girişi var, artarak devam etmesini bekliyoruz. Çok şükür Mart ve Nisan ayında İstanbul'dan aldığımız bilgiler yüzde 90'ın üzerinde ki salgın öncesinde dahi yakalanmış ay yok, yıl yok.

Söz konusu gelişmelerin cari dengemizi olumsuz etkilemesi nedeniyle gerekli önlemleri tek tek alıyoruz. Böylesine küresel bir ortamda her yıl düzenli yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası başkanları toplantılarına katıldık. Ekim ayında da yapacağız bunu. Seneye Nisan'da da yapacağız. Bu toplantılarda bir çok oturuma katıldım. Dünyanın önde gelen şirketleriyle birebir toplantılar gerçekleştirdik. Ülkemizdeki yatırım fırsatlarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdik. Sahip olduğumuz genç, dinamik nüfus, kapsamlı ve kararlı hamlelerimizle küresel zorluklarla mücadele kapasitemizin her geçen gün arttığını ifade ettik.

Birçok şirket bu fırsatları değerlendirerek Türkiye'de yatırımlarını artırmak istediklerini ifade ettiler. Özverili şekilde devam edeceğimizi vurguladık. Tavsiyem, uzaktan gazel okuyup orada ne işi var diyenlerin orada toplantılara katılan ilgili ülkelerin bakanları, temsilcileriyle ulaşamazlarsa oradaki herhangi birisiyle görüşüp ne konuştuğumuzu ve Türkiye'nin dışarıdan nasıl göründüğünü öğrenebilirler. Türkiye başka bir güzel yolda. Ah buradakiler şöyle bir gelseydiler orada Türkiye'ye olan ilgi ve alakayı, beklentileri görebilseydiler."