Nureddin Nebati, İTO'yu ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medya hesabından duyundu.

"İstişarede bulunduk"

Nebati, yaptığı paylaşımda "Bu yıl 140’ıncı yılını kutlayan, dünyanın en köklü ve en büyük ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu’yla verimli istişarelerde bulunduk." dedi.

700 bininci üyeye plaket verildi

Bakan Nebati mesajında, "Üye sayısını her geçen gün artıran İTO’nun 700 bininci üyesine plaketini verdik." diyerek Tarihi Liman Han’ı başarıyla restore ederek bir eğitim ve kültür merkezine dönüştüren, Dersaadet Kütüphanesi ve Stratejik Araştırma Merkezi’ni İstanbullular'ın hizmetine sunan İTO Başkanı Şekib Avdagic ve ekibini tebrik etti.