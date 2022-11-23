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    Nureddin Nebati: 'İyi ki Erdoğan'ın torunlarıyız' diyecekler

    Nureddin Nebati: 'İyi ki Erdoğan'ın torunlarıyız' diyecekler

    Türkiye’nin krizleri aşan bir iradesinin olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Torunlarımız iyi ki Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyız' diyecekler” dedi.
    • 23.11.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:21
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    Türkiye ekonomisi Avrupa ülkelerine nazaran hem pandemiyi hem de Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan krizi en hafif şekliyle atlattı.

    Öyle ki bu süreçlerde Türkiye, beklenenin aksine büyümeye devam etti.

    Enflasyon rakamları her ne kadar aksini gösterse de hükümet mücadeleden alnının akıyla çıkmak için adımlarını atmayı sürdürdü.

    ‘Tüm krizlerin üstesinden gelen bir irademiz var’

    AA’da yer alan habere göre tüm bu gelişmelerin gelecek nesiller için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelen tüm krizlerin üstesinden gelen bir iradeleri bulunduğunu dile getirdi.

    Atatürk Kültür Merkezi'nde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555’inci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğinde konuşan Bakan Nebati, şöyle devam etti:

    Nureddin Nebati: Gelecek nesiller 'İyi ki Erdoğan'ın torunlarıyım' diyecek VİDEO

    “'İyi ki Erdoğan'ın torunlarıyım' diyecek”

    “Bu irade şunu çok iyi bilir, kaderin üstünden bir kader vardır. Bu kader, bu ülkeyi 21. yüzyıl ülkesi yapacak. Bu kader, 'Türkiye Yüzyılı' derken, bunu dillendirenleri de asla yarı yolda bırakmayacak. Başaracağız ve yüzyılın sonuna gelindiğinde torunlarımız emek sarf eden görünen ve görünmeyen tüm kahramanları öyle bir yad edecek ki, 'iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, iyi ki 21. yüzyılda dünyaya geldim, iyi ki 21. yüzyıla damga vuran Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyım' diyecek.”

    Nureddin Nebati: İyi ki Erdoğan ın torunlarıyız diyecekler #1


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