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    Nureddin Nebati: Kasım ayı bütçesi fazla verdi

    Merkezi yönetim bütçesinin kasımda 108,3 milyar lira fazla verdiğini açıklayan Hazine Bakanı Nureddin Nebati, “Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz” dedi.
    • 15.12.2022 - 12:59
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    Nureddin Nebati: Kasım ayı bütçesi fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kasım ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme sonuçlarını değerlendirdi.

    “Bütçe açığı 20,4 milyar liraya geriledi”

    Merkezi yönetim bütçesinin kasımda 108,3 milyar lira fazla verdiğine dikkati çeken Bakan Nebati, “Böylece, ocak-kasım dönemi bütçe açığı 20,4 milyar liraya gerilemiştir. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.” dedi.

    “Bütçede iyileşme sağlıyoruz”

    "Zorlukları üretimle, istihdamla ve büyümeyle aşacağız" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Nebati, "Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Mali disiplin politikamızın çıktılarını merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerinde de somut bir şekilde görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.


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