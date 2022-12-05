Nureddin Nebati: Kasım ayında enflasyon hız kesti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TÜİK'in yayınladığı kasım ayı enflasyon ve üretici fiyat endeksine verisini hatırlatarak, enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyonunu ve üretici fiyat endeksini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından yayınladığı mesajında, kasım ayında enflasyonun hız kestiğini ve bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini belirterek şunları aktardı:

"Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir.

"Enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girdik"



Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz."





"Gelişmelerde Türk Lirası'nda sağlanan istikrarlı duruş etkili"

Bakan Nebati, açıklamasında bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye alınan diğer pek çok önlemin Türk Lirası'nda sağladığı istikrarlı duruşun etkili olduğunu belirtti.

"Enflasyondaki düşüşü daha keskin hissetmeye başlayacağız"

Bakan Nebati, paylaşımında, önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğiliminin bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz." dedi.