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    Nureddin Nebati: Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'da bir mesaj yayınlayarak kayıt dışı ile yapılan mücadeleyi değerlendirerek bir eylem planının yürürlüğe konduğunu açıkladı.
    • 19.12.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 13:48
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    Nureddin Nebati: Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mesajında kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için çalışmaların sürdüğüne değindi.

    "Öneriler değerlendirildi"

    Bakan Nebati, kayıtdışı ile mücadele ile ilgili "Bu kararlı mücadelemizi iş birliğinin öneminin farkında olarak sürdürüyoruz. Eylem planımızın hazırlığı sürecinde vatandaşlarımız tarafından iletilen tüm öneriler dikkate alınmış, 291 kurum ve kuruluşumuzla istişareler yapılmış ve yaklaşık 900 öneri değerlendirilmiştir." dedi.

    Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planını yürürlüğe kondu

    Nebati, açıklamasının sonunda bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı vizyonununda yer alan "Sürdürülebilirliğin Yüzyılı, Kalkınmanın Yüzyılı ve İstikrarın Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda  2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planını yürürlüğe koyulduğunu aktardı.

    Nureddin Nebati: Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz #1

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