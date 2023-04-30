Nureddin Nebati: Kayseri Hızlı Tren Projesi'ne 1,2 milyar euroluk dış finansman temin ettik Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri İş Dünyası Buluşması kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapılan desteklere değinerek, son dönemde Türkiye'nin gücüne güç katan faaliyetlere değindi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayserili il adamlarına hitaben yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ticaretteki önemine değinerek, il genelinde ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yapılan çalışmalara değindi.

Bakan Nebati, Kayserili iş insanlarının ticarete verdikleri katkılardan ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, Kayseri'deki OSB sayısının 4'e ulaşacağını belirtti.

Deprem felaketi sonrasında afetzedelerin ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla ilk etapta bütçeden ayrılan yaklaşık 100 milyar liralık kaynağın kurumlara kullandırıldırıldığını aktaran Nebati, DASK kapsamında da 22 milyar lirayı aşan ödeme yapıldığını belirtti.

Kayseri hızlı tren projesine yatırım anlaşması

Bakan Nebati, Ankara-Kayseri ulaşım seyahati kısaltılacak, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesine ilişkin önemli bir aşamanın geçildiğini 1,2 milyon euroluk dış finansman temini sağlandığını şöyle aktardı:

Kayserili kardeşlerime buradan güzel bir haber de vermek isterim. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesine ilişkin olarak bildiğiniz üzere çalışmalarımıza devam ediyorduk. Projemizde önemli bir aşamayı daha geride bıraktık ve dış finansman sözleşmelerimizi imzaladık. Yaklaşık 1,2 milyar euroluk dış finansman temin ettik. Hem Kayserimize hem ülkemize hayırlı, uğurlu olsun! Projemizin sonuçlanmasıyla beraber, Kayserimizin lojistik potansiyelini kullanıp, yatırım ve istihdam için daha fazla alan açmış olacağız. Ülkemize daha fazla yatırım Bu projenin devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryoluyla 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate düşecek. Hem yük taşımacılığı hem de vatandaşlarımızın ulaşımları çok daha kolay hale gelecektir. Böylece, ülkemiz milyarlarca dolar tasarruf da sağlayacaktır.

"Yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirdik"

Bakan Nebati, konuşmasında yapılamaz denilenlerin yapıldığını belirterek şu ifadeleri aktardı:

Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli bir araba yapacağız dediğimizde birileri önce bu ülke araba mı yapabilir? Sonra kısa sürede mi yapabilir? Sonra yaptıkları arabanın şu kadarlık kısmı yerli değil diyerek eziklik psikolojisini sürdürdü. Ama bu 60 yıllık hayali yollara çıkararak, yapılamaz denilen birçok projeyi hayata geçirerek onları da bu eziklik psikolojisinden kurtarıyoruz. Ancak bazıları çıkmış yine diyor ki 'Millet bu arabayı nasıl alacak?' Ona da cevabımız var: 'Togg satışlarında kamu bankalarımız aracılığıyla avantajlı kredi imkânı sağlıyoruz.'

Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi

Bakan Nebati, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına istinaden de şu yorumda bulundu:

'Yok, yapılamaz' denen tüm yenilikler şu anda kullanımda. Kimi beklemiş? Sayın Cumhurbaşkanını... Togg yollarda. AKM, Taksim Camisi'ni yaptık. Tescilli nükleer santrala sahip bir ülkeyiz. İstanbul Finans merkezini açtık. Atak, Altay, İMÇ'miz..

Şehit ailelerine ÖTV'siz araç vaat etti. Halbuki biz bunu uyguluyoruz. 2016 yılında ÖTV Kanunu’nda yaptığımız değişiklikle birlikte; şehit eşi veya çocuklarının; şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının özel tüketim vergisi ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlanmış ve halihazırda şehit yakınları bu düzenlemeden yararlanmaktadır. Şu anda kurulu olan vergi konseyini kuracağını iddia etti. Geçtiğimiz mart ayında, 2003 yılında yeniden faaliyete geçirmiş olduğumuz Vergi Konseyi’ni kuracağınızı ifade etmiştiniz.

'Ben Maliye Bakanıyken' diyor. Siz Maliye Bakanı olamazsınız. Gelin Maliye Bakanlığı'nda bir fotoğraf verin içinizde ukde kalmasın.

Biz ülkeyi geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Bunlarla gurur duyun. "

"113 bin konutun yapımına başladık"

İnşaat sürecine de hızla başlamış bulunuyoruz. 11 ilimizde tam 113 bin konutun yapımına başladık. Deprem felaketinin ardından vatandaşlarımızı ve reel sektörümüzü destekleyici diğer tedbirleri de hızla hayata geçirdik. Kayseri dahil depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamına aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını deprem bölgesindeki istihdamı güçlendirmek için devreye aldık. Toplum Yararına Çalışma Programı ile deprem bölgesinde sağlanan istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verecek şekilde 50 bin kişiye çıkarttık. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler için Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında “İşletme Giderleri ve Yatırım Destek Paketini” devreye aldık. Bu destek paketleri kapsamında halihazırda 10,4 milyar liralık kredi hacmine ulaşılmış olup kullandırımlar devam etmektedir.

"KGF limitini 400 milyar liraya yükselttik"

KGF paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılmak üzere vatandaşlarımızın istifadelerine sunuyoruz.

"Tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık"

Bölgedeki esnaf, sanatkârlar ve çiftçilerimizin kredi ödemelerini erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Deprem bölgesindeki illerimizde sertifikalı tohum desteğimizi yüzde 100 artırdık. 6 bin yıllık tarihi geçmişi ve coğrafi konumunun etkisiyle her devirde önemini korumuş Kayseri ilimiz bugün ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi merkezi konumundadır. Kentimiz, bereketli toprakları, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla son 21 yılda önemli ölçüde gelişen, kalkınan illerimizden biri olmayı başarmıştır. 2021 yılında, 2004’e göre sanayi sektörünün ilimizin milli geliri içindeki payı yüzde 27’den yüzde 36,8’e çıkmıştır.

"Pazarcılara vergi muafiyeti"

Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti sağlıyoruz. Pazarcıların taleplerini aldık onları basit usulde calışma statüsüne aldık. Basit usul dışında kalan 13 Büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da basit usul kapsamına dahil ediyoruz.

"Yarısı bizden kampanyası"

Kentsel dönüşümü “yarısı bizden kampanyası” ile destekliyoruz. Başvuran toplam 4.300 engelli öğretmenimizden ilk etapta 3.500’ünü sonrasında ise kalan 800 öğretmenimizin de atamasını yaptık.

"Öğretmen ataması"

Mayıs ayı başında da sözleşmeli 45 bin öğretmenimizin atamasını yapacağız. 24 Böylelikle sözleşmeliden memur statüsüne geçen öğretmen sayısı 93 bin 272 olacaktır.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.

"Emeklilere refah payı düzenlemesi"

Bakanlığımıza nitelikli 3.220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz.

Yakında Sunacaklarımız Ankara ve İstanbul’a yeni metro hatları kazandırdık. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattını açtık. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa’nın en uzun tüneli Yeni Zigana Tüneli’ni yakında hizmete sunacağız.

Onlarca yılda hazırlanıp tamamlanabilecek bu asırlık eserleri, Elhamdülillah, ülkemize sadece birkaç yılda kazandırmak bizlere nasip oldu. Bizim milletimiz çok iyi bilir: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, laf değil iş üreten, milletimize hizmet üreten, en zorlu sorunlara isabetli çözümler üreten taraftayız. Durmadan, yılmadan, yorulmadan ve savrulmadan işimize odaklanarak, bu güzelim ülkeye ve insanımıza eserler kazandırmaya, doğru zamanda doğru adımlar atarak daha da güçlenmeye devam edeceğiz.

Son dönemde ekonomideki güçlü veriler

Değerli Dostlarım, Asrın felaketi şüphesiz milletçe hepimizi derinden sarsmıştır. Ancak ülke ekonomimiz üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacaktır.İlk sinyaller de açık bir şekilde buna işaret ederken, makro göstergelerimizdeki görüntü de gayet olumludur. Son dönem öncü göstergelere bakıldığında bunu net bir şekilde görüyoruz: Mart-nisan döneminde, Reel Kesim Güven Endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Keza Tüketici Güveni, Kapasite kullanım oranı, PMI, ihracat ve Kurulan şirket sayısı yine artış göstermiştir. Turizm geliri yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek performansını yakalamıştır. Bu göstergelerdeki hızlı toparlanma, güçlü istikrar ortamının süreceğine dair milletimizin güveninin arttığını ortaya koymaktadır.

Ekonomi hedefleri

1 buçuk trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz.

"İhracatımızı en az 400 milyar dolara yükselteceğiz"