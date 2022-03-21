Nureddin Nebati: KKM hesabında 570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu

Bakan Nureddin Nebati, TRT Kurdi yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak, yürürlüğe giren sistemler ve yurt dışı gezileri hakkında bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam saatlerinde TRT Kurdi yayınında katıldığı programda kur korumalı mevduat hesabına yönelik talebin Rusya-Ukrayna gerginliğine rağmen arttığını belirterek, "570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu." dedi.

NEVRUZ BAYRAMINI KUTLADI

Konuşmasına Kürtçe başlayan Nebati, bir sonraki günün Nevruz Bayramı olduğunu, Nevruz'un barış ve kardeşlik olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı.

"KUR KORUMALI MEVDUAT ÖNCE TÜRK LİRASI AĞIRLIKLI GİTTİ"

Nebati, kur korumalı mevduat hesabının ilk günlerde Türk Lirası ağırlıklı gittiğini sonrasında ise dövizle birlikte miktarın arttığını ifade etti.

"ŞU AN DÖVİZ MİKTARİ TÜRK LİRASI MEVDUATI AŞTI"

Nebati, şu an kur korumalı mevduat hesabındaki döviz miktarının Türk Lirasını aştığını belirterek, şunları kaydetti:

"22 Şubat'taki Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra dahi trend yukarıya doğru devam ediyor. 570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu. Bunun yüzde 60'ı da döviz ağırlıklı. Kur korumalı mevduat hesabı Türkiye'de Türk Lirasına olan güveni tam olarak başarılı şekilde tesis eden bir sistem oldu.

DÖVİZLE İLGİLİ BİR SIKINTI YOK

Karadeniz gerginliği paralelinde dövizle ilgili bir sıkıntı yok. Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor. FED geçen günlerde faiz arttırdı. Normalde bu iki olay bile Türkiye'de dövizi etkilerdi. Şu an bu hassasiyetin olmadığı, Türkiye'nin kendi yolunda gittiğini gösteriyor."

YASTIK ALTINDAKİ ALTIN SİSTEMİ BAŞLADI

Türkiye'deki yastık altındaki altınların sisteme katılmasıyla ilgili çalışmaların bu ay başladığını dile getiren Nebati, bu konuda hem kuyumcuların hem de bankaların ortak havuzdan faydalanacak şekilde faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattı.

"YURT DIŞINDA SADECE TÜRKİYE'DEKİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELERİ PAYLAŞIYORUZ"

Yurt dışındaki temaslarla ilgili bilgi veren Nebati, dünya genelindeki yatırımcıların, Türkiye gibi gelişmiş ekonomilere yönelik fonlar ayırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fonların özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği çok önemli iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika. Bu paralar bize gelecek. Yurt dışına giderken biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve vakarıyla gidiyoruz. Yurt dışında sadece Türkiye'deki makro ekonomik göstergeleri paylaşıyoruz. Maalesef bu ülkede bir takım muhalefet, içinden ve dışından mahfiller, biz Londra'ya giderken 'Bunları dinlemeyin' şeklinde haberler gönderdiler. Ama diğer taraftan da 'Ne işin var orada' diyorlar.

HER YERE GİDERİM

Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim."

"ABD, TÜRKİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR"

ABD ile olan ekonomik ilişkilere yönelik bir soru üzerine Nebati, ABD'nin Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, "Burada Türkiye de ticareti geliştirmek istiyor. Karşılıklı bir irade var. Önümüzdeki ay Dünya Bankası toplantıları münasebetiyle ABD'de olacağız. ABD çok geniş bir pazar. Küçük küçük firmaların bir araya gelerek oluşturduğu kümeleşmelerle ABD pazarına girilebilir. Bunlar oluşturuluyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız odalarımız hazırlık yapıyor." diye konuştu.