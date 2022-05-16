Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileri ile görüştü

Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcilerine stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini ifade ettiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde başladığı sektör temsilcileri ile toplantılarına devam ediyor.

Nebati, bugün konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Bakan Nebati, enflasyonla mücadelede atılması gereken adımların ele alındığını ve konut sektöründe fırsatçılığa izin vermeyeceklerini ifade ettiklerini belirtti.

"Kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz"

Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik.

"Fiyat değişimlerini takip ediyoruz"

Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."