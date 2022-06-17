Nureddin Nebati: Bin marka kooperatifiyle 1 milyar dolar ihracat hedefimiz var

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Adana'da katıldığı programda kadınların iş gücüne katılımını değerlendirip, Türk lirasını değerlendirme yolunda atılan adımları dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana’da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması programında konuştu.

"Odak noktaya eğitimi alıyoruz"

Nebati, burada yaptığı konuşmada, kadınların iş gücüne katılımını arttırma hedefi çerçevesinde odak noktaya eğitimi aldıklarını aktardı.

"1.000 marka kooperatifi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getireceğiz"

Bakan Nebati, Adana'da katıldığı programda "Temsil kapasitesi yüksek, üretim ve pazarlama ağları kuvvetli kadın kooperatiflerine ihtiyacımız var. Türkiye’de toplam 1.030 adet kadın kooperatifi var. Aktif olarak 809 kadın kooperatifi faaliyet gösteriyor. Tüm bu kooperatifler muazzam bir ekosistemi ve beraberinde çok ciddi bir potansiyeli oluşturuyor. Bizler, ülkemizin yarınları için üreten, ihracat yapan, istihdamı artıran, ülkemiz için taş üstüne taş koyan her kim varsa onun yanında olmaya ve gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Kadın Kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol, öncelikle 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır. Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında 1.000 marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

“Bütçede oluşan maliyet sınırlı kaldı”

Türkiye Ekonomi Modeli’nin başarılı bir şekilde uygulandığını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Önümüzdeki yeni dönemde, küresel fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak amacıyla kurguladığımız Türkiye Ekonomi Modelimiz’i başarılı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Modelimizin odağında ihracatı, üretimi, istihdamı ve yatırımları artırırken, cari dengeyi kalıcı olarak tesis etmek yer alıyor. Bu sayede makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek küresel değer zincirlerinde yükselmeyi hedefliyoruz. Uygulamaya aldığımız Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) ile YUVAM Hesabı gibi destekleyici alternatif enstrümanlarla finansal istikrarı sağlamlaştırdık. 2021 Aralık ayında devreye aldığımız Kur Korumalı Mevduat Uygulaması sayesinde Döviz Tevdiat Hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 10 puanın üzerinde azalmış mevduatın vadesi ise iki katına çıkmıştır. KKM ayrıca döviz kuru istikrarına da katkı sağlanmıştır. Bununla beraber, kamuoyundaki bazı spekülatif tartışmaların aksine bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kalmıştır.” şeklinde konuştu.

“Bütçeden 21,1 milyar lira ödeme yapıldı”

Bütçeden ödenen tutarları da aktaran Bakan Nureddin Nebati, “Nitekim bütçeden mart ayında 11,7 milyar lira, nisan ayında 4,6 milyar lira ve Mayıs ayında 4,8 milyar lira olmak üzere toplam 21,1 milyar lira tutarında ödeme gerçekleşmiştir. Ayrıca, KKM uygulamasının bütçeye olası maliyeti bakanlığımız tarafından farklı senaryolar dahilinde yakinen takip edilmektedir. Çeşitli mecralarda gündeme getirilen şişirilmiş bazı rakamlar gerçeği yansıtmıyorlar. Türkiye ekonomi modeli ile ayrıca üretimin arttırılmasına yönelik adımlar almaktayız. Bu kapsamda ihracatçı şirketlerimizle sanayi şirketlerimiz için kurumlar vergisini 1 puan indirerek uluslararası rekabetçilik düzeyini artırıyoruz. Kredilerdeki selektif yaklaşımımızla yatırımları desteklemeye yönelik kredileri önceliklendiriyoruz. Bu çerçevede 60 milyar lira tutarında Hazine destekli KGF paketlerini uygulamaya aldık. Benzer şekilde ihracatçılara ve turizm sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere uzun vadeli finansman sağlamak üzere 150 milyar liralık bir imkanı da hayata geçirdik. Bu adımlara ilave olarak, tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan BSMV oranını yüzde 10’a çıkartarak kredilerin üretime yönlendirilmesini sağlıyoruz. Bu adımın, aynı zamanda enflasyonla mücadele sürecine de katkı sunacağını düşünüyoruz.” dedi.

"GES'te gelirin artma potansiyeli yüksek"

Vatandaşların desteklemeye devam edeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden makroekonomik ve finansal istikrarı gözeterek vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Tasarruflarını milli paramız olan Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza yeni bazı enstrümanlar da hazırladık. Bu kapsamda, tasarladığımız Gelire Endeksli Senetleri (GES) bireysel yatırımcılarımıza sunuyoruz. Buna yönelik talepleri 15 Haziran’dan itibaren almaya başladık ve önümüzdeki hafta 22 Haziran tarihine kadar talep toplama süreci devam edecek. GES’lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23,04 olacak ve kupon getirileri vatandaşlarımıza 3 ayda bir ödenecek. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına göre bu getiri miktarının artma potansiyeli de söz konusudur. Bir yandan da ülkemizde sermaye piyasalarının gelişimi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. SPK geçen hafta aldığı kararla halka arzlarda yurt dışından fon teminini özendirmek, şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda, tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi. Ayrıca, Borsa İstanbul nezdinde ’Emtia Pazarı’ da kurulmuş olup, altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara ivedilikle başlandı.” ifadelerini kullandı.

“Esen her rüzgarda savrulmayız”

Türkiye’nin basiretli, ferasetli ve azimli insanların ülkesi olduğunu aktaran Nureddin Nebati, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülke hiçbir zorluk karşısında asla pes etmeyen insanların ülkesidir. Bugün tüm dünyada yaşanan bir dönüşüm süreci söz konusu. Küreselleşme karşısında bölgeselleşme eğilimlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bununla beraber Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle üretim ekonomisi olma yolunda kararlı adımlar atan; yeni dönemde oluşan tüm fırsatları değerlendirmek isteyen bir Türkiye’miz var. Elbette hiçbir değişim ve dönüşüm süreci kolay olmaz. Bunu en iyi anlayacak kişilerin kadınlarımız olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda ülkemizin doğum sancıları diyebileceğimiz bu değişim süreci, ülkemiz ve insanımız için daha müreffeh, daha güzel yarınlara gebedir. Türkiye, mevcut potansiyelini, kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde gün be gün hayata geçirerek küresel sahnedeki etkinliğini artırma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bizler, tüm mücadelelerimizi evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakabilmek, Türkiye’mizi küresel arenada hak ettiği yere getirebilmek için veriyoruz. Elbette bu süreçte bize çelme takmak isteyen, önümüze duvar örmek isteyen, inancımızı sorgulatarak bizi bu yoldan çevirmek isteyenler olacaktır. Ancak unutmayalım ki biz, geçen yüz yılın başında, Milli Mücadele sürecinde, kadınıyla, erkeğiyle, genci, yaşlısıyla topyekun seferber olmayı bilmiş vatanını hep birlikte savunarak zafere ulaşmış bir milletin torunlarıyız. Öyle, esen her rüzgarla savrulacak kuru bir yaprak kesinlikle değiliz. Şimdi, bu küresel dönüşüm sürecinde de benzer bir anlayışla kadınıyla, erkeğiyle, sanayicisi, çiftçisi, esnafı, ücretli çalışanıyla el ele verdiğimizde Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir güçlük asla söz konusu değildir.”