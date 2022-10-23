Nureddin Nebati, kredi desteklerinin müjdesini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'dan yayınladığı mesajında esnafa, çiftçiye ve gençlere sağlanan Hazine faiz destekli krediler hakkındaki limitlerin yükseltildiğine dair bilgi verdi.

Genç girişimcilere, çiftçilere, esnaf ve sanatkara sağlananfaizsiz kredilerin limitleri artırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yayınladığı mesajında, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin liraya çıkarılmıştır." dedi.

Hazine faiz destekli kredi

Esnaf ve sanamkarlara verilen kredi ile ilgili de bilgi veen Bakan Nebati, açıklamasını "Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır." şeklinde sürdürdü.

Nebati, yapılan düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.