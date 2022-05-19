Nureddin Nebati, Küba Başbakan Yardımcısı Ruiz ile görüştü

Bakan Nebati, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin yollarını ele aldıklarını söyledi.

Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz, Türkiye'ye geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ruiz ile ziyareti sırasında görüştü.

Görüşmede, yaklaşan yaz mevsimi öncesi turizm konusu ele alındı.

Ekonomik iş birliği masada

Ekonomik iş birliğine katkı sunacak adımların yanı sıra ticari ilişkilerin güçlendirilmesi de masadaydı.

AA'nın haberine göre, Ruiz ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Turizm başta olmak üzere..."

"Diplomatik ilişkilerin 70. yılına denk gelen bu yıl, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile bir araya gelmekten ve kendilerini ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk.

Turizm başta olmak üzere ekonomik iş birliğimize büyük katkı sağlayacak adımlar ile ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerimizi güçlendirecek başlıkları kapsamlı bir şekilde ele aldık."