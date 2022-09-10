Nureddin Nebati: Kur Korumalı Mevduat bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kur Korumalı Mevduatın ulaştığı rakam ve katılımcı sayısı ile ilgili Twitter hesabından yayınladığı mesajla bilgi verdi.

Kur Korumalı Mevduat, Türk Lirası'nı döviz karşısında korumak ve liralaşma stratejine hizmet için getirilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, ilk uygulandığı gün kurda önemli bir düşüşe neden olan uygulama ile ilgili bilgi verdi.

"Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor"

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla "Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır.

Gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489

Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı. Biz Türk Liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız.

Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor



Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız." dedi.