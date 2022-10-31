Nureddin Nebati: Kur Korumalı Mevduat ile döviz kurlarındaki yüksek oynaklık dengelendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Finansın Geleceği Zirvesi'nde Türkiye ekonomisini ekonomisi ortaya koyarak Kur Korumalı Mevduat ile döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklığın dengelendiğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da "2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı"na katıldı.

Nureddin Nebati, konuşmasında döviz kurları mesajı vererek, kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklığın dengelendiğini belirtti.



"11,3 milyon liralık kredi hacmi oluşturturduk"



Bakan Nebati, burada yaptığı konuşmasında, "Selektif kredi politikasını istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz. 2022 yılında selektif kredi anlayışıyla Hazine destekli KGF kefalet sisteminde 111,3 milyar liralık kredi hacmi oluşturmuş durumdayız." diyerek "Güçlü gidiyoruz, sağlam gidiyoruz." dedi.





Bakan Nebati'nin sunumundan öne çıkanlar

"Yeni ekonomi modelimiz dünyanında gündeminde.

Türkiye Ekonomi Modeli ile 8 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz.

Gölge bankacılığa sıfır tolerans gösteriyoruz.



İstanbul Finans Merkezi dünyada önde gelen merkez olacak.



Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz ve birlikte yürüyeceğiz.

Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatıyoruz, bizi dinliyorlar, izliyorlar, merak ediyorlar, sorguluyorlardı, şimdi nasıl oldu diye bakıyorlar, Türkiye Ekonomi Modeli dünyanın gündeminde.

Küresel ölçekte zorlu bir dönemde geçtiğimizin hepimiz farkındayız, öte yandan ülkemiz açısından yepyeni fırsatlar barındırdığının da çok net bir şekilde farkındayız.

Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Gereken tüm mücadeleyi sonuç alana kadar veriyoruz, çünkü biz yarına yön verme ideali ile ilerliyoruz."