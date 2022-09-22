Nureddin Nebati: New York’ta yabancı fon yatırımcıları ile görüştük

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşmeye devam edildiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu faaliyetleriyle ile ilgili bilgi vererek, New York’ta kurulan temaslarla yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşmeye devam edileceğini belirtti.

"Küresel ekonomideki son dönem gelişmeler paylaşıldı"

Bakan Nebati, Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak "Devreye aldığımız son uygulamalar ile yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı merkezine alan Türkiye Ekonomi Modelimizi kapsamlı bir şekilde aktararak küresel ekonomideki son dönem gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerimizi paylaştık." şeklinde açıklamada bulundu.