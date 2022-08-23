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    Nureddin Nebati, OVP'nin eylülün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Orta Vadeli Ekonomi Planı’nın eylül ayının ilk haftasında açıklanacağı bilgisini paylaştı.
    • 23.08.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:44
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    Nureddin Nebati, OVP'nin eylülün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtladı.

    Bakan nebati burada yaptığı açıklamada Orta Vadeli Ekonomi Planı’nın (OVP) eylülün ilk haftasında açıklanacağını duyurdu.

    Meclis açılında ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi sunulacak

    Bakan Nebati, ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin ise meclisin açılmasıyla birlikte sunulacağını söyledi.

    KYK borçlarıyla ilgili düzenleme geliyor

    Nureddin Nebati açıklamasında ayrıca, torba kanunda KYK borçlarıyla ilgili düzenlemenin yer alacağı ile Fiyat İstikrar Komitesi’nin yeniden yapılandırılması gibi başlıkların da kapsama alınacağını açıkladı.

    Nureddin Nebati


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