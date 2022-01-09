Nureddin Nebati: Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, STK kadın yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) kadın yöneticileriyle bir araya gelerek yeni ekonomi modeli hakkında görüş alışverişi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, iş dünyasının kadın yöneticileri ile buluşan Bakan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümüne dair bir sunum gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda söz alan kadın yöneticilerden de yeni ekonomik modelin sürdürülebilir olduğu yorumları geldi.

"TÜRKİYE EKONOMİK MODEL DOĞRU BİR MODEL"

Türkiye Ekonomi Modeli'nin doğru bir model olduğunu ifade eden Nebati, güçlü üretim ve ihracat kapasitesi ile Türkiye’nin yüksek miktarda doğrudan yabancı yatırım çeken önemli bir merkez haline gelme potansiyeli olduğunu belirtti.

"REEL SEKTÖR ÖNÜNÜ DAHA NET GÖRECEK"

Bakan Nebati, piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro ihtiyati tedbirlerin alınacağını, ekonomide beklentileri iyileştirerek reel sektörün önünü daha net görmesinin sağlanacağını vurguladı.

"KADIN İSTİHDAMI ARTACAK"

Kadın istihdamının artırılması amacıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları başta olmak üzere verilen destekler ve teşviklere de değinen Bakan Nebati, sosyal politikalar kapsamında devreye alınan projeleri anlattı.

"KADINLARIMIZ, EKONOMİDE DEVREYE ALDIĞIMIZ POLİTİKALARIN BAŞARIYA ULAŞABİLMESİNDE EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ"

Öte yandan, Bakan Nebati, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası ve STK’larımızın kadın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yenilikçi fikirleri ve güçlü vizyonu ile ortak aklın simgesi olan değerli kadınlarımız, ekonomide devreye aldığımız politikaların başarıya ulaşabilmesinde en büyük güvencemiz olacaktır. Bu kapsamda, üst düzey yönetimlerde kadın yönetici oranlarındaki artışı önemsemekle birlikte kadınlarımızın istihdamdaki payını artırmak amacıyla istişare odaklı katılımcı bir anlayışın yanı sıra güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz."