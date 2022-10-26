Nureddin Nebati, Riyad'da Standard Chartered CEO’su Winters ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şu anda bulunduğu Riyad'dan kurduğu temasları Twitter üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'da düzenlenen "6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı"ndaki temaslarına devam ediyor.

Bakan Nebati, temas kurduğu yetkilileri Twitter hesabından paylaşıyor.

Riyad'da temaslar sürüyor

Nebati son olarak Standard Chartered CEO’su Bill Winters ile bir araya geldi.

Bakan Nebati mesajında "6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’nın 2. gününde Standard Chartered CEO’su Sayın Bill Winters ile bir araya geldik." diyerek, Türkiye ekonomisinin görünümü, potansiyeli ve imkanlarına yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.

Gelişmeleri değerlendirdik

Nebati görüşmeyle ilgili "Küresel ekonomideki ve finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdik." dedi.