Nureddin Nebati Riyad'da Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Riyad'da düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’nda ikili temaslarda bulunuyor.

Bakan Nebati, burada tüm katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada ise "Türkiye Ekonomi Modeli"ni anlatarak yatırımcılar için sunulan avantajları sıraladı.

"Türkiye'deki veriler pozitif yönde gelişiyor"

Nebati, konuşmasında enerji ve jeopolitik riskler gibi küresel anlamda yaşanan gelişmelere değinerek Türkiye'nin ekonomik verilerinin bu olumsuzluklara rağmen pozitif seyrettiğini aktardı.

"Ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri anlattık"

Nebati, konuşması ile ilgili detayları Twitter adresinden paylaşarak şunları belirtti:

“'İnsanlığa Yatırım: Yeni Bir Küresel Düzeni Oluşturmak' temasıyla düzenlenen 6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı dolayısıyla konuşmacı olarak katıldığımız 'Avrasya Yüzyılı' panelinde ülkemizdeki ekonomik gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modelini ve sunduğumuz fırsatları aktardık.

Konferans kapsamında, ülkemizin, güçlü ve dengeli büyümesini sürdürürken diğer taraftan da küresel gıda krizi ve enerji güvenliği hususlarında oynadığı kilit role değindik. Türkiye Yüzyılı yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz."



