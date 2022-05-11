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    Nureddin Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek.
    • 11.05.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:50
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    Nureddin Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya geleceğini açıkladı.

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