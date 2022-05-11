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- Nureddin Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
Nureddin Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek.
- 11.05.2022 - 12:47
- Güncelleme : 11.05.2022 - 12:50
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya geleceğini açıkladı.
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