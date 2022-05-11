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Nureddin Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

Nureddin Nebati sektör temsilcileri ile bir araya gelecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek.