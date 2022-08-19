Nureddin Nebati: Sermaye piyasalarımız derinleşiyor

Bakan Nebati, ülkemize 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişinin yapıldığını söyledi. Nebati, "Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindiriyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Bakan Nebati, "Borsamızın öncülüğünde sermaye piyasalarımız derinleşmeyi sürdürüyor." dedi.

13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti



Nebati, Borsa İstanbul'da işlem gören ve rekor seviyeleri test eden şirketlere 1-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleştiğini söyledi.



Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Nebati, eş zamanlı olarak, Merkez Bankası brüt rezervinde de 3 haftalık süreçte 15,4 milyar dolar artış kaydedildiğini aktardı.

"Yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindiriyor"



Bakan Nebati, "Sermaye ve para piyasalarımızda güven ortamının sürdürülmesi açısından yabancı yatırımcının yüksek ilgisi bizleri sevindirmektedir.

Türkiye Ekonomi Modelimiz ile yürütülen politikalarımız çok yönlü ve hedef odaklı. Finans ve sermaye piyasalarını destekleyici adımlarımızı sürdürecek, üreterek büyüyen Türkiye olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." diye ekledi.