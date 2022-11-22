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- Nureddin Nebati: Sigorta sektörünü desteklemeye devam
Nureddin Nebati: Sigorta sektörünü desteklemeye devam
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sigortacılık sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.
- 22.11.2022 - 16:04
- Güncelleme : 22.11.2022 - 16:33
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter adresinden DASK Olağanüstü Yönetim Merkezi'nin Açılış Töreni vesilesiyle yaptıkları görüşmelere değindi.
"Sigorta sektörünü desteklemek amacıyla ilgili adımları atmaya devam edeceğiz"
Bakan Nebati, açılışta finansal piyasaları açısından stratejik önem taşıyan sigortacılık sektörünün temsilcileri ile bir araya geldilerini belirterek "Her zaman gündemimizin üst sıralarında yer alan sigorta sektörümüzün gelişmesini desteklemek amacıyla ilgili adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.