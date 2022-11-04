Nureddin Nebati, sorunları yerinde tespit etmek için Kastamonu'da

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında Kastamonu'da AK Parti teşkilat üyeleri ile buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kastamonu'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, toplantıya ilişkin olarak Twitter'dan yayınladığı mesajında "Bugün, Partimizin değerli MKYK Üyeleri, Milletvekilleri ve kıymetli teşkilat üyeleri ile "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Kastamonu'da bir araya geldik." dedi.

" Yerelin sesini yerinde duymak ve hızlı çözümler üretmek için Kastamonu'dayız "

Nebati, sahaya inerek yerelin sesini yerinde duymak ve hızlı çözümler üretmek için geldiklerini belirttiği Kastamonu'da teşkilat üyeleriyle istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

Bakan Nebati mesajını "Eser ve hizmet siyasetini ilke edinen kıymetli yol arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." diyerek tamamladı.