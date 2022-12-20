Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye Ekonomi Modelinin birinci yılına girdiği ve sağladığı etkileri aktaran bir paylaşım gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak bundan tam bir yıl önce, toplumun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren Türkiye Ekonomi Modeli'nin devreye geçirildiğini aktardı.

"Model Türkiye'yi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyor"

Bakan Nebati açıklamasında, "Tam bir yıl önce, toplumumuzun dinamiklerini dikkate alan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren, sahip olduğumuz jeo-stratejik imkanlardan faydalanarak ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara çıkarma amacı taşıyan Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık." diyerek modelin ekonomiye olan katkısına değindi.

Nureddin Nebati: Tam bir yıl önce Türkiye Ekonomi Modelimizi devreye aldık ViDEO

"İstihdam ve ihracattan güçlü performans"

Bakan Nebati, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Rekor seviyelere ulaşan 31,2 milyon istihdam, 253 milyar doları aşan yıllık ihracat ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergeleridir. Temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmektir.





"Milletimizin refahı odakta"



Politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almıştır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıllık dönemde uyguladığımız reformlarla ve Türkiye Ekonomi Modelimiz ile ortaya koyduğumuz yeni politika çerçevemizle ülkemizin, ekonomi alanındaki kazanımlarını Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğe beraberce taşıyacağız."