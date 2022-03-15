Nureddin Nebati temaslar kurmak için Fransa'sa gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomi sistemini anlatmak ve iş birlikleri geliştirmek için İngiltere'den sonra rotayı Fransa'ya çevirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ile başladığı dış gezilere şimdi de önce Fransa sonra da yine İngiltere olmak üzere devam ediyor.

Bakan Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'yi ziyaret edecek.

Bakan Nebati, fuarı ziyaretinin ardından Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katılarak yatırımcılarla bir araya gelecek.

TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM İMKANLARINI FRANSIZ VE İNGİLİZ YATIRIMCILARA ANLATILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, Bakan Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bugün Fransa'ya gidecek. Cannes'te 31'incisi düzenlenen, 18 Mart'a kadar sürecek "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temalı MIPIM 2022 etkinliğinde katılımcılara seslenecek olan Nebati'nin, Türk pavilyonlarını da ziyaret ederek yatırımcılarla bir araya gelmesi planlandı.

ULUSLARARASI GAYRİMENKUL FUARI MIPIM'DE TÜRKİYE'DEKİ YATIRIM FIRSATLARI TANITILACAK

Nebati'nin programın ikinci gününde ise Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğince düzenlenecek "Uluslararası Yatırımcı Kahvaltısı" programına katılarak, yabancı katılımcılara Türkiye'nin sektördeki potansiyelini ve yatırım imkanlarını anlatması bekleniyor.

FRANSA'DAN İNGİLTERE'YE GEÇİLECEK

Bakan Nebati'nin, 17 Mart'ta ise yurt dışı temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı"na katılması planlanıyor.

Ziyaretleri çerçevesinde Londra Menkul Kıymetler Borsası Açılış Töreni'nde hazır bulunacak olan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya gelecek.

YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞÜLECEK

Akşam saatlerinde de yabancı yatırımcılarla görüşecek olan Bakan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü ve devreye alınan kapsayıcı uygulamalara ilişkin bilgiler vererek ülkenin potansiyelini, imkanlarını ve yatırım fırsatlarını detaylıca anlatacak.

BAŞLATILAN İLETİŞİM SÜRÜYOR

Geçen ay Londra'da, finans çevrelerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Nebati, belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtmişti.