Nureddin Nebati, The Economist'e yanıt verdi

The Economist'in yayınladığı rapora sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt veren Bakan Nebati, ekonominin büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bizi izlemeye devam edin." dedi.

The Economist, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor. “The Intelligence” neler olup bittiğini soruyor." demişti.

"Ters giden bir şey yok"



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak, The Economist'e hitaben "Senin ima ettiğin gibi ters giden bir şey yok. Bu çok basit. Cevap basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda, hedeflerimize ulaşmamıza hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin." şeklinde cevap verdi.