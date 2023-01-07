Nureddin Nebati, TİM yönetimi ile ihracatı konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası ile temaslarına devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi modeli kapsamında çalışmaları yürütürken iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişi yapıyor.

Bakan Nebati bu doğdrultuda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Nebati, görüşmeye yönelik olarak Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

AA'nın haberine göre, TİM Başkanı Gültepe ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin zirvesine çıkan ihracatımızı daha ilerilere taşımaya yönelik destek mekanizmalarını ele almanın yanı sıra üretimin katma değerini, teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artıracak başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik."