Nureddin Nebati: Tüm mali süreçler elektronik ortama taşıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Twitter'den tüm mali süreçlerin elektronik ortama taşınacağına dair bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakın Nureddin Nebati, yayınladığı mesajında, kamu maliyesinde gerçekleştirilen teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlattıklarını duyurdu.

Bakan Nebati mesajında, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle, bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi hakkında bilgi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

Nebatinin paylaşımında yer verdiği infografide, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi'nin bazı detayları da aktarıldı.

Muhasebe Bilişim Sistemi

Buna göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor.

E-Fatura, e- Tahsilat, e-Teminat, e-belge geliyor

AA'nın haberine göre, proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor, e- Tahsilat altyapısı güçlendiriliyor, e-Teminat altyapısı yaygınlaştırılıyor, e-Belge dönüşümü gerçekleştiriliyor.