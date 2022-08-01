Nureddin Nebati: Tüm teşvik ve destek verileri tek sistemde toplanıyor

Nureddin Nebati: Tüm teşvik ve destek verileri tek sistemde toplanıyor

Ekonomi yönetimi, yaşanan krizlerden çıkmak ve faaliyetleri artırmak için devreye giren tüm teşvik ve destek verilerini tek sistemde toplanacağını bildirdi.

Teşvik ve destekler ekonomiyi ayakta tutmak ve istihdamı artırmak için sık sık gündeme geliyor. Bu konudaki dağınık verilerin tek sistemde toplanması yapılan çalışmaların sağlıklı aktarılması açısından önem taşıyor.

Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi geliştirildi



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bu aşamada Bakanlıkça geliştirilen Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi (TDBS) ile ilgili bilgi verdi.

Toplamda 441 teşvik ve destek programı yürürlükte

AA'nın haberine göre, Nebati, Türkiye'de 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programının yürürlükte bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini merkezi bir sistemde topluyoruz." dedi.

Tüm teşvik ve destek bilgilerini tek sistemde olacak

Tüm teşvik ve destek bilgilerini tek sistemde toplama çalışmaları yürüttüklerine dikkati çeken Nebati, "Türkiye’de şu anda yürürlükte 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programı bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz." diye konuştu.

"Verilerin analizi önemli"

Son yıllarda verinin toplanması, merkezileştirilmesi, analiz edilmesi ve anlamlı hale getirilerek bunun hayatın her alanında kullanılmasının giderek önemli hale gelmeye başladığını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Özellikle kamu yönetimi açısından bu verilerin politika belirleyicilerin ihtiyaç duyacağı nitelikli verilere dönüşmesini sağlayan altyapıları oluşturuyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve bunlara bağlı 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemi'ne aldık. TDBS'de 9 bakanlığa bağlı 41 kurum ile veri aktarım çalışmalarına devam ediyoruz. "





İkinci fazda "Tek Nokta Teşvik ve Destek Portalı" üzerinden ön başvurular alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da TDBS ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Taşkın, teşvik ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşların, yürürlükteki teşvik ve destek programlarını tek merkezden listeleyebileceklerini, başvuru detaylarını öğrenebileceklerini ve daha önce yararlandıkları destek programlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebileceklerini bildirdi.

Taşkın, projenin ilerleyen aşamalarında, kişi ve kuruluşların ilgilendikleri destek programına e-devlet üzerinden ön başvuru yapmalarına olanak sağlayacaklarını da dile getirerek, bu sayede tüm vatandaşların "Tek Nokta Teşvik ve Destek Portalı" üzerinden ön başvurularını yapabileceklerini söyledi.