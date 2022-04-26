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    Nureddin Nebati: Turizmde hedefimizi geçeceğimize inanıyorum

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarına 45 milyon turist ve turizmden 35 milyar dolar gelir hedefini aktardı.
    • 26.04.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:16
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    Nureddin Nebati: Turizmde hedefimizi geçeceğimize inanıyorum

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak 2022 turizm hedefini ve Rusların kredi kartı yaptırımlarına karşı alışverişte Türkiye'de sorun yaşamayacağını anlattı.

    Bakan Nebati, turizmle ilgili beklentilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum​​​​​​​. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var." açıklaması yaptı.

    "Ruslar MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar"

    Nebati, turizm sezonunun başlamasıyla VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirterek, "MIR ve TROY var. TROY'u yurt dışında kullanamıyorlar ama MIR kart çok iyi kullanılıyor ve katlamalı gidiyor. MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar." diye konuştu.

    "Türkiye'deki MIR kart kullanım oranı yüzde 15"

    AA'nın haberine göre Türkiye'deki işletmelerin MIR kart kullanım oranının yüzde 15'ler civarında olduğunu aktaran Nebati, bankaların bunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

    Nureddin Nebati

    "İstanbul'da otellerde mayıs doluluk oranı yüzde 92"

    Nureddin Nebati, İstanbul'daki otellerin nisan ve mayıs aylarındaki doluluk oranlarına ilişkin bilgi vererek, "Şu anda İstanbul'da otellerde mayıs ayı doluluk oranı yüzde 92. Nisanda yüzde 68 civarında gidiyor şu anda. Yani önümüzdeki ay İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar da gelmeye başladı. Suudiler de gelmeye başlar." şeklinde konuştu.


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