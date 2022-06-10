Nureddin Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, son günlerde Türk Lirası'nın değerini artırmakla ilgili getirilen uygulamalara ilişkin yeni bir bilgi verdi.

Dolarizasyonu azaltmak ve Türk Lirası'nın değerini artırmak için tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları sonucunda yeni uygulamaları devreye giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanına ilişkin Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulundu.

"TL cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamada "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." dedi.

"Türkiye, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sunuyor"

Nebati, ayrıca "Serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas alan ülkemiz, bu imkanı ile yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlamaktadır." diyerek, Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edeceğini vurguladı.